Роскосмос вывел на орбиту спутник связи «Ямал-601». Аппарат был запущен сегодня, 30 мая, с космодрома Байконур.

В космос спутник доставила ракета-носитель «Протон-М». После того, как «Ямал-601» отделится от ракеты и займет место на орбите, он заменит уже действующий «Ямал-202» и будет предоставлять услуги связи.

Стоит отметить, что запущенный аппарат является мощнейшим среди всех российских спутников по пропускной способности. Его покрытие охватит территорию Европейского Союза и европейской части России, а также регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, «Ямал-601» был создан компанией Thales Alenia Space по заказу «Газпром космические системы» еще в начале апреля. Аппарат займет место в в орбитальной позиции 49°в.д. и прослужит около 15 лет.

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