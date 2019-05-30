Генеральный директор запорожской телерадиокомпании TV5 Максим Оноприенко стал членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Кандидат был избран Верховной Радой сегодня, 30 мая, передает Телекритика.

Сообщается, что кроме Оноприенко рассматривалось еще пять претендентов на должность в Нацсовете. Среди них: Александр Глущенко, Евгений Лахно и Владимир Чемес от «Всеукраинской ассоциации вещания общин», а также Валентина Руденко от «Радикальной партии Олега Ляшко» и Андрей Шаповалов от «Национального союза журналистов Украины».

Должность, которую сегодня занял гендиректор TV5, была открыта еще с июля 2016 года, после ухода Катерины Котенко. После этого конкурс на пост члена Нацсовета объявлялся в 2016 году еще дважды, однако итоги так и не были подбиты.

Напомним, что в течение мая состав Нацсовета терпел изменения не единожды. В начале месяца, 4 числа, тогда еще действующий Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко и назначении Владимира Горковенко на пост члена регулятора.

Однако на прошлой неделе новоизбранный глава государства Владимир Зеленский выдал ряд указов, отменяющих все увольнения-назначения, произведенные его предшественником.

В связи с этим Нацсовету пришлось некоторое время оттягивать свои заседания, поскольку «плавающее» членство вышеупомянутых его представителей могло поставить под сомнение любое решение регулятора.

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