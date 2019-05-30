Данные нового исследования, проведенного антипиратским агентством Hadopi, свидетельствуют о том, что 24% французских пользователей интернета нелегально смотрят онлайнт-трансляции. Наиболее популярными источниками видео среди респондентов являются сайты с живым потоковым контентом, далее следуют социальные сети, специализированные IPTV платформы и приложения. Пиратские IPTV платформы вызывают наибольшее опасение по причине их серьёзного негативного влияния на работу легальных служб.

Чуть более десяти лет тому Франция приняла новый закон, позволяющий более эффективно бороться с интернет-пиратством.

Так называемый «Закон Hadopi», породивший также одноимённое антипиратское агентство, изначально был направлен на борьбу с угрозами, исходящими от пиринговых файлообменных систем – таких, в частности, как BitTorrent.

Однако, десять лет – это немалый срок, за который на сцену ворвались потоковые живые трансляции, став наиболее удобным для зрителем источником как легального, так и нелегального контента. В результате Hadopi сегодня уделяет максимальное внимание тому, каким образом в сети потребляется последний.

Данные исследования, проведенного агентством Hadopi при участии компании IFOP, занимающейся исследованиями рынков, указывают на то, что почти четверть французских пользователей интернета (24%) в настоящее время смотрят контент живого ТВ нелегально.

Мало для кого стало сюрпризом то, что наиболее популярными источниками контента согласно опросу оказались потоковые сайты – 17% опрошенных указали на то, что используют именно их для доступа к программам живого ТВ. Социальные сети менее популярны – их доля составляет 14%, и всего 5% опрошенных заявили об использовании для доступа к контенту специальных IPTV устройств и приложений.

Платформы, попавшие в категорию потоковых сайтов, представляют собой web-службы, часто с встроенными плеерами – такие, как RojaDirecta, StreamonSports и FootStream.tv. 52% тех, кто, согласно опросу, пользуется данными ресурсами, делает это более трёх раз в неделю.

В категории «социальные сети» оказались такие службы, как YouTube Live, Facebook Live и Periscope, где пользователи интернета обмениваются друг с другом пиратскими потоками. Шесть из каждых десяти (61%) пользователей данных ресурсов указывают, что смотрят потоки более трёх раз в неделю.

Третья категория – IPTV – описывается как служба, доступ к которой осуществляется через устройства, среди которых, в частности, смарт-телевизоры, специализированные приставки, смартфоны, планшеты и программы. Они предлагают пользователям доступ к часто премиальным каналам, которые обычно доступны в рамках легальных пакетов официальных провайдеров.

Почти треть (73%) их пользователей признают, что пользуются услугами данных служб более трёх раз в неделю, что серьёзно беспокоит Hadopi – несмотря на то, что доля пользователей данной категории составляет лишь 5%.

В агентстве говорят, что эта относительно малая доля пользователей IPTV растёт и данный рост оказывает более разрушительное влияние на легальное потребление из-за «канибализации». «Пиратские» службы IPTV наиболее близки по своей сути к тому, что пользователь может получать из официальных потоковых источников, поэтому люди очень активно переключаются.

«54% пользователей нелегальных IPTV платформ уже отказались от подписки на легальные службы», – говорится в отчёте.

Дополнительный рост пиратских платформ IPTV, похоже, был простимулирован фанами Чемпионата мира и Лиги чемпионов после того, как лишь отдельные из этих матчей были переданы в некодированном виде.

Несмотря на то, что основное внимание исследования сосредоточено на живом ТВ, его авторы признают тот факт, что службы IPTV представляют более широкую угрозу, поскольку многие из этих служб также предлагают услуги VOD (видео по запросу), дающие пользователю выбор из сотен, если не тысяч фильмов и телепрограмм, а также возможность смотреть их в то время и в том месте, где того желает зритель.

Из исследования видно, что многие из тех, кто пользуется пиратскими IPTV устройствами и приложениями, делают это по причине стоимости доступа к легальному контенту. Среди тех, кто признаёт факт их использования, 66% платит за легальные пакеты менее 100 евро в год, а 9% не платят вообще ничего.

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