В Доминиканской Республике провели испытание 5G. Связь протестировал мобильный оператор VIVA, передает REGNUM.

Тестовый запуск был произведен при помощи компании Ericsson. По словам гендиректора VIVA Марко Эррера, Доминикана первая из всех стран Карибского региона запустила связь пятого поколения.

Напомним, в середине месяца тестовые полевые испытания 5G-вещания начались в Германии.

В свою очередь Россия готовится провести испытания сети пятого поколения уже этим летом.

Что касается Украины, указ о внедрении 5G в стране был подписан Петром Порошенко двумя неделями ранее. Ожидается, что первые частотные лицензии сети пятого поколения будут выставлены на продажу уже в 2020 году.

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