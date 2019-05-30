Индустриальный телевизионный комитет (ИТК) планирует установить количество украинских домохозяйств, не имеющих телевизора. Эти данные послужат исследователям для анализа всей телеаудитории в целом, пишет Детектор Медиа.

По данным представителей ИТК, за пять лет процент домохозяйств без телевизора увеличился на 5 пунктов. Этот рост, хоть и медленно, продолжается и по сегодняшний день. К 2021 году эксперты прогнозируют цифру в 10%.

«По результатам установочного исследования ИТК (выборка — 4406 домохозяйств по всей Украине, период октябрь-декабрь 2018 г.) в 2018 году 70,1% домохозяйств имеют один телевизор, 23,3% — два, а 6,5% — три и больше», — сообщает ресурс.

Что касается почитателей традиционного телепросмотра, бОльшая часть (38%) предпочитает спутниковое ТВ, еще 29% — кабельное, 28% — цифру и всего 4,5% — IPTV. Стоит отметить, что почти 28% всех домохозяйств все еще использует аналоговый тип приема сигнала.

Напомним, на прошлой неделе Государственная служба статистики публиковала новые данные о количестве абонентов платного телевидения в Украине. Всего к таким сервисам подключены 2,904 млн. пользователей. Из них 2,542 млн. — смотрят кабельное ТВ, 81,3 тыс. — спутниковое, а еще 281,1 тыс. — платное интерактивное ТВ.

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