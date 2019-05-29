Vodafone приостановил услугу дистанционной замены сим-карты. Оператор был вынужден пойти на такой шаг в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, передает AIN.UA.

Сообщается, что в последнее время особенно активизировались злоумышленники, которые звонили клиентам и, представляясь сотрудниками Vodafone, выведывали личную информацию абонентов. Полученные данные открывали нарушителям доступ к банковским счетам пользователей оператора.

В связи с этим Vodafone временно, пока банки не усилят систему защиты, отменил для клиентов возможность менять сим-карту дистанционно. Абонент сможет воспользоваться услугой, только персонально появившись в магазине.

Тех же, кто обратится по поводу переноса номера в точку продаж Vodafone, ждет дополнительная проверка личности.

Напомним, на прошлой неделе Vodafone заявил о росте доходов за первый квартал текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы компании выросли на 19%.

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