20 мая после трехнедельного перерыва информационная программа «Вiкна-новини» возобновила эфир – теперь уже на новой локации и в новой студии с виртуальными декорациями.

Как ранее сообщали в StarLightMedia, в ходе трансформации группы был создан Дивизион «Новости», объединивший информационное вещание двух телеканалов – СТБ и ICTV. Именно с этим объединением был связан перерыв в вещании и переезд команды «Вікна-новини» с ул. Шевцова, где ранее располагался весь штат СТБ, на ул. Паньковскую – место «прописки» телеканала ICTV, где сейчас разместился Дивизион «Новости». Теперь «Вікна-новини» делят студию со своими коллегами из «Фактов». Также у новостей СТБ и ICTV общая аппаратная, которая выдает программы в прямой эфир. СТБ стал первым среди общенациональных телеканалов, использующих в студии новостей виртуальные декорации в режиме реального времени. Виртуальные декорации «Вікон» – результат сплоченной работы всего Дивизиона «Новости». Графику студии рисовал отдел дизайна СТБ во главе с Дмитрием Литвиненко. На это ушло около полутора месяцев. Адаптацией графики занималась команда арт-директора ICTV Сергея Черных. Техническую сторону процесса (построение зеленой циклорамы и пола, наладку инженерных коммуникаций, обеспечивающих полную работу студии и ньюзрума, переход «Вікон» на систему автоматизации производства AVID и др.) контролировал технический директор группы Владимир Харченко. Все три недели перерыва в вещании «Вікон» команда объединенной новостной редакции ежедневно проводила репетиции эфиров и включений. В презентации новой студии журналистам профильных СМИ приняли участие руководитель проекта «Вiкна-новини» Владимир Павлюк, ведущие новостей Ольга Кучер и Татьяна Высоцкая, арт-директор ICTV Сергей Черных, руководитель отдела дизайна телеканала СТБ Дмитрий Литвиненко, технический директор холдинга Владимир Харченко и др.

Как отметил Владимир Павлюк, пока что речь идет не о полностью виртуальной студии, а о студии с виртуальной декорацией. В прямом эфире хромакей (зеленый фон вокруг стола ведущей) заменяется 3D-изображением уже знаком ой зрителям студии «Вікна-новини». Конечно же, работают в студии реальные ведущие «Вікон» – Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер. Единственная декорация физической студии, которая переехала на новую локацию – это стол и стул. По мнению руководителя отдела дизайна СТБ Дмитрия Литвиненко, классические студии в XXI веке – это вчерашний день. В ближайших планах студия «Вікна-новини» с дополненной реальностью, которая может быть какой угодно – от бегающих динозавров или пламени огня вокруг ведущей до эфира за рулем автомобиля. Причем, в отличие от зарубежных студий, которые уже использую дополненную реальность, все это планируется выполнять в прямом эфире. Читайте также: СТБ приобрёл самую современную ПТС на украинском телерынке Одной из поставленных перед дизайнерами холдинга задач была необходимость полностью повторить уже знакомую зрителям СТБ студию «Вікна-новини», чтобы виртуальная декорация ничем не отличалась от физической. И эта задача была успешно решена. Планируемый в Украине переход на вещание в формате HD также не вызовет затруднений – виртуальные декорации можно создавать практически для любого формата вещания.

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В планах объединенной новостной редакции – использование виртуальных декораций для других программ информационного вещания группы. Чтобы узнать подробноее о том, как реализовывался данный проект, мы задали дополнительные вопросы сотрудникам СТБ.

Дмитрий Литвиненко, Руководитель отдела дизайна телеканала СТБ

— Как давно на канале появилась идея использовать в эфире программы «Вікна-новини» виртуальную декорацию? И почему решение было внедрено только сейчас?

Мы вели разговоры о виртуальных декорациях и студии с августа 2018 года. Я всеми силами хотел внедрить технологию, которую применяет американский The Weather Channel (об этом здесь). Самый первый концепт студии «Вікна-новини» очень сильно отличался от того, что все увидели 20 мая, он был более претенциозным. Мы использовали 2 метра зеленой ткани, которая завалялась у нас в отделе дизайна, и игровой движок Unreal Engine, чтобы создать набросок, который продемонстрировал возможности виртуальных декораций в студии «Вікна-новини». На тот момент внедрение этой идеи пришлось отложить. А объединение редакций информационного вещания СТБ и ICTV в Дивизион «Новости» и переезд «Вікон» на Паньковскую в студию к коллегам стали отличным поводом сделать такой технологический рывок.

— Сколько времени заняло прорисовать и согласовать проект студии?

Крайний вариант студии, после получения брифа от вещателя, разрабатывался около трёх недель. Нам нужно было максимально точно воссоздать студию «Вікон» до переезда (ранее программа выходила в эфир с Шевцова, где располагался весь СТБ – прим. ред.), чтобы перевезти на Паньковскую только стол ведущих. После были разработаны элементы дополненной реальности, элементы новостные (плашки, карты, хрипушки), мы вычистили цвета – и это все ушло на согласование. Сам процесс согласования был достаточно быстрым, так как мы строго соответствовали поставленному техническому заданию. Дальше был кропотливый процесс адаптации элементов, перевод их в нужный вид под вещание из аппаратной на Паньковской, 11 (теперь здесь расположен Дивизион «Новости» медиагруппы – прим. ред.). Этим уже занимались арт-директор ICTV Сергей Черных и его команда. Ребята сделали все в гениально кратчайшие сроки.

— Реализовывались ли вами аналогичные проекты для других проектов?

С помощью технологии Unreal Engine мы смогли сделать профайлы участников Национального отбора на Евровидение в очень короткие сроки. С этой же технологией мы работаем уже достаточно давно в сценическом оформлении «Х-фактора» и Национального отбора на «Евровидение». Но «Вікна-новини» – первый новостной контент для нас и это интересный вызов.

— Были ли какие-то особые пожелания канала?

Да, они заключались в том, чтобы виртуальная декорация была максимально похожа на физическую. Поэтому мы ничего не меняли в оформлении студии, но привели его в соответствие HD качеству.

— Были ли изменения ТЗ после начала работ (уточнения и др.)?

Изменений в ТЗ не было, мы просто делали все максимально оперативно, поставив в приоритет качество и соответствие новым стандартам.

Сергей Черных, Арт-директор телеканала ICTV

— Сколько времени заняла адаптация графического оформления студии?

Миграция 3D-проекта студии, созданной командой дизайнеров СТБ, из 3D-Max в Cinema 4D, тюнинг, коррекция по материалам и освещению, рендер, композитинг – все это заняло около двух недель. Точнее сказать не могу – параллельно выполнялись другие задачи.

— Реализовывались ли вами аналогичные проекты для других программ?

Подготовка виртуальных декораций для использования в прямом эфире – нет. Работа с хромакеем, создание виртуального окружения (декораций), дополненной реальности, композитинг – да. Довольно много, для телеканала ICTV.

— Были ли какие-то особые пожелания по адаптации 3D-проекта? Возникали ли с этим сложности?

Были небольшие пожелания по изменению элементов виртуальной декорации, которые успешно и оперативно выполнены. А сложности есть всегда. Но в этом случае ничего из ряда вон выходящего.

Владимир Харченко, Технический директор группы StarLightMedia

— Какое ПО используется для работы с графикой?

ПО не использовалось. Для работы с графикой и качественного «прорезания» картинки используется видеооборудование композинга – Ultimatte 12. Выбор оборудования обусловлен тем, что Ultimatte является эталоном при работе с хромакеем. ПО использовалось на этапе создания графики, это чисто дизайнерское ПО.

— Были ли какие-то сложности с техническим обеспечением новой студии?

Основная сложность – это дефицит времени, обусловленный невозможностью остановить работу студийного павильона. Все технические работы для «Вікна-новини» проводились в перерывах между выпусками программы «Факты».

— Сколько времени заняла техническая подготовка новой студии? В чем она заключалась?

Основное время (около недели) заняло построение РИР-кабинета (зелёнка). Работы проводились по ночам, так как днем в павильоне работал ньюзрум и шум недопустим. Развес светового оборудования и настройка композинга проводились параллельно.

— Были ли какие-то сложности «невиртуальной» части проекта (с оформлением изоляции, освещением студии и др.)?

С технической стороны проблем не было.

Желаем успехов всему коллективу Дивизиона «Новости» холдинга StarLightMedia и с нетерпением ждём обновления остальных программ.

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