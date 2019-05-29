Россия может приступить к тестированию 5G уже этим летом. Вероятно, конкретные даты будут названы после заседания Государственной комиссии по радиочастотам, которая состоится 5 июня, передают Известия.

Согласно данным, на этом заседании будет рассмотрен вопрос распределения частот в диапазоне 25–29,5 ГГц для тестирования технологии пятого поколения.

Если Комиссии удастся решить все вопросы касательно раздачи частотного ресурса, ожидать начала испытания сети нового поколения можно будет уже этим летом.

Напомним, в Украине бывший Президент Петр Порошенко недавно подписал указ о внедрении 5G, определяющий график запуска связи пятого поколения.

Еще ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян намекнул, что первые частотные лицензии сети пятого поколения будут выставлены на продажу уже в 2020 году.

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