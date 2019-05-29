MediaTek представила свой 5G-процессор. Тайваньская компания уже вышла на рынок со своей разработкой, передает Daily.Comm.

Сообщается, что в процессор внедрен модем пятого поколения, а также реализована поддержка стандартов 3G и LTE. Что касается 5G, устройство может развивать скорость передачи данных в сетях нового поколения до 4,7 Гбит/с.

«Процессор получил вычислительные ядра с архитектурой ARM Cortex-A77 и интегрированный графический ускоритель Mali-G77 GPU. Смартфоны под управлением MediaTek 5G SoC смогут записывать и воспроизводить 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду, а также оснащаться камерами с матрицами разрешением до 80 мегапикселей», — пишет ресурс.

Ожидается, что первые смартфоны, оснащенные 5G-процессорами MediaTek, появятся в продаже уже в первом квартале следующего года. В частности, воспользоваться разработкой уже изъявили желание такие производители смартфонов как Oppo и Vivo.

Напомним, в начале мая сразу три техногиганта запустили в продажу свои смартфоны с поддержкой сети пятого поколения. Вслед за Samsung Galaxy S10, вышедшего в апреле, на рынке появились Oppo Reno 5G, Huawei Mate 20 X 5G и Xiaomi Mi Mix 3 5G.

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