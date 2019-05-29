Huawei ответил на указ Дональда Трампа о запрете сотрудничества американских компаний с китайским техногигантом. Производитель подал иск против решения Президента США, передает ТСН.

Согласно данным, Huawei обратился в суд с целью добиться пересмотрения указа Трампа и как следствие — признания его неконституционным.

Напомним, указ о запрете использования оборудования Huawei американский Президент выдал в середине текущего месяца. Последствия уже успели достичь внушительных масштабов.

В частности, это касается отказа от сотрудничества с производителем крупнейших технических и телеком-компаний США (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) и Японии (Panasonic, SoftBank, KDDI (au), NTT Docomo).

Кроме того, буквально на днях о прекращении взаимодействий с Huawei заявили Wi-Fi Alliance и Корпорация Microsoft.

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