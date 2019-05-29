ПОДЕЛИТЬСЯ
China Unicom 5G Super SIM

SIM-карты, которые мы сегодня используем в наших смартфонах, имеют до 256 кб встроенной памяти. Столь малый объём память позволяет нам сохранять лишь контакты и несколько сообщений. Ситуацию решил изменить китайский государственный оператор телекоммуникаций China Unicom в партнёрства с компанией Ziguang Group, представив на рынке совершенно новую 5G-совместимую SIM-карту.

В отличие от существующих SIM-карт, новая 5G-совместимая карта Super SIM предлагается в различных версиях с различными объёмами памяти – 32Гб, 64Гб и 128Гб. В ближайшем будущем в компании также анонсируют появление SIM-карт с ёмкостью в 512Гб и 1Тб.

Как сообщили в China Unicom, карту 5G Super SIM можно будет использовать для хранения фотографий, видео и прочих данных со смартфонов. Её также можно будет использовать для резервного копирования всей информации, хранящейся на смартфоне, и её переноса на другое мобильное устройство. Впрочем, для осуществления резервного копирования «одним кликом» пользователям необходимо будет установить специальное приложение. Также сообщается о возможности использования корпоративного шифрования.

Однако, не стоит обольщаться, думая, что с картой 5G Super SIM будут совместимы абсолютно все смартфоны. На самом деле упомянутую функциональность будут поддерживать исключительно эксклюзивные, операторские модели смартфонов, поскольку она требует дополнительных настроек программного обеспечения. По состоянию на текущий момент в компании не предоставили список моделей смартфонов, поддерживающих данную новую технологию.

Также пока не раскрыты подробности касательно стоимости и доступности карточки 5G Super SIM. Ранее в этом месяце компания China Unicom запустила в тестовом режиме 5G сеть в китайском городе Шанхай.

Коммерческий запуск сети 5G в 40 городах Китая запланирован на октябрь текущего года. Появления же в широком доступе карточек 5G Super SIM следует, видимо, ожидать ближе к концу года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияVodafone запретил абонентам дистанционно менять сим-карты
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА