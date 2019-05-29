SIM-карты, которые мы сегодня используем в наших смартфонах, имеют до 256 кб встроенной памяти. Столь малый объём память позволяет нам сохранять лишь контакты и несколько сообщений. Ситуацию решил изменить китайский государственный оператор телекоммуникаций China Unicom в партнёрства с компанией Ziguang Group, представив на рынке совершенно новую 5G-совместимую SIM-карту.

В отличие от существующих SIM-карт, новая 5G-совместимая карта Super SIM предлагается в различных версиях с различными объёмами памяти – 32Гб, 64Гб и 128Гб. В ближайшем будущем в компании также анонсируют появление SIM-карт с ёмкостью в 512Гб и 1Тб.

Как сообщили в China Unicom, карту 5G Super SIM можно будет использовать для хранения фотографий, видео и прочих данных со смартфонов. Её также можно будет использовать для резервного копирования всей информации, хранящейся на смартфоне, и её переноса на другое мобильное устройство. Впрочем, для осуществления резервного копирования «одним кликом» пользователям необходимо будет установить специальное приложение. Также сообщается о возможности использования корпоративного шифрования.

Однако, не стоит обольщаться, думая, что с картой 5G Super SIM будут совместимы абсолютно все смартфоны. На самом деле упомянутую функциональность будут поддерживать исключительно эксклюзивные, операторские модели смартфонов, поскольку она требует дополнительных настроек программного обеспечения. По состоянию на текущий момент в компании не предоставили список моделей смартфонов, поддерживающих данную новую технологию.

Также пока не раскрыты подробности касательно стоимости и доступности карточки 5G Super SIM. Ранее в этом месяце компания China Unicom запустила в тестовом режиме 5G сеть в китайском городе Шанхай.

Коммерческий запуск сети 5G в 40 городах Китая запланирован на октябрь текущего года. Появления же в широком доступе карточек 5G Super SIM следует, видимо, ожидать ближе к концу года.

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