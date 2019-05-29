Медиагруппа Canal+ купила компанию M7 Group из Люксембурга, управляющую несколькими независимыми платформами, предоставляющими услуги платного ТВ в странах Бенилюкса и Центральной Европы.

В понедельник медиагруппа Canal+ Group – работающая в сфере платного ТВ дочерняя структура французской корпорации Vivendi – приобрела компанию-конкурента – оператора платного телевидения M7. Стоимость сделки, которая позволит группе расширить охват в Европе, повысив тем самым свои конкурентные преимущества перед наступлением Netflix, составила примерно 1 миллиард евро.

В Canal+ заявляют о покупке M7, независимой компании, работающей в сфере предоставления услуг платного телевидения в странах Бенилюкса и Центральной Европы, у частной инвестиционной компании Astorg за сумму, немногим превышающую 1 миллиард евро. Сделка позволит компании Canal+ выйти за пределы Франции, Польши и Швейцарии, начав завоёвывать рынки ещё семи стран.

Компания Netflix кардинально меняет весь медиаландшафт: американский гигант потокового видео тратит миллионы долларов на создание оригинальных фильмов и телевизионного контента, оказывая давление на рынок, где ранее доминировали такие группы, как Canal+, и потихоньку надкусывая их абонентские базы.

В феврале в компании Netflix подтвердили факт наличия у неё более 5 миллионов подписчиков во Франции, и это означает, что она обошла компанию Canal+ по количеству подписчиков, став тем самым ведущим провайдером услуг платного ТВ на французском рынке. В конце декабря компания Canal+ заявила о наличии у неё 4.73 миллиона подписчиков во Франции, что на 5.25 миллиона меньше, чем двумя годами ранее.

Компания M7 имеет оборот в более чем 400 миллионов евро и 3 миллиона подписчиков. Она является дистрибутором ведущих национальных телеканалов и лейблов – таких как Disney Channel, HBO Eurosport, National Geographic и Nickelodeon.

Данная сделка создаёт новую платформу для дистрибуции контента, ежегодно производимого компаниями группы Canal+ Group, в частности – компанией StudioCanal, занимающейся производством и дистрибуцией фильмов.

«Эта мощная платформа позволит нам укрепить возможности дистрибуции контента из наших библиотек и производимый силами нескольких наших продакшн-студий в Европе», — говорит председатель правления Canal+ Group Максим Саада.

По его словам, приобретение M7 позволит группе Canal+ охватить 20 миллионов подписчиков по всему миру.

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