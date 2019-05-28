StarLightMedia официально подтвердили запуск HD-вещания в 2020 году. Телегруппа уже ведет переговоры с провайдерами и операторами, пишет МедиаНяня.

В марте текущего года директор по стратегии и цифровому бизнесу группы Федор Гречанинов намекал на то, что запуск HD-каналов StarLightMedia может состояться в течение следующего года.

Однако, с уверенностью заявлять об этом StarLightMedia не спешила, поскольку сомневалась в готовности провайдеров дополнительно оплачивать HD-версии. Теперь же группа дала официальное заявление: каналы в HD-качестве начнут работу в начале 2020 года.

Напомним, в феврале сообщалось, что в рамках трансформационных процессов StarLightMedia было принято решение о создании единого дивизиона PayTV&Digital.

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