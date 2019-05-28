Вслед за Северной Америкой сокращение DTH-абонентов ожидается в Европе и Азии

Служба Rethink TV агентства Rethink Technology Research представила новый отчёт, свидетельствующий об ускорении процесса оттока абонентов DTH-платформ (спутниковых операторов) с дальнейшим распространением данной тенденции из Северной Америки вначале на Европу, а затем и на Азию. Там же, где наблюдается рост числа абонентов, можно ожидать падения показателей ARPU.

Новый отчёт называется «Кто выиграет от потери DTH-платформами миллиардов доходов – прогноз до 2024 года» и является частью серии прогнозов от службы Rethink TV, продаваемых агентством Rethink на условиях предварительной подписки.

Авторы отчёта утверждают, что от падения популярности DTH-платформ выиграют многие игроки сектора видео – начиная от конкурирующих платформ платного ТВ, новых OTT-платформ, сервисов SVoD и заканчивая широкополосными службами и видеоплатфомами от операторов мобильных сетей (MNO).

В настоящее время большинство операторов служб платного ТВ стремится запустить собственные платформы OTT, что, в свою очередь, ускоряет тенденцию. Эта тенденция окажет влияние на каждого технологического провайдера, а также на все программы для служб платного ТВ – от QoS и Android TV до систем биллинга по всему миру.

Падение в секторе DTH может стать бесповоротным, оно началось после того, как подобная тенденция с 2010 года охватила рынок кабельного ТВ, а затем затронула спутниковых операторов в США.

Сегодня «исход» набирает обороты, постепенно охватывая и Европу. Как следствие операторы пытаются удержать своих уходящих клиентов через запуск OTT с низким ARPU.

Это делает невозможным сохранение высоких показателей ARPU на исторических уровнях, и данная тенденция уже характерна для AT&T в США и DirecTV Now – её автономной OTT платформы, которая рассматривается в качестве альтернативы «главной» DTH услуге компании. Обе они начали терять абонентов (после изначального роста), и инвесторы уже интересуются тем, насколько постоянной будет данная тенденция.

При этом DTH по-прежнему актуален в тех местах и регионах, где отсутствуют реальные альтернативные источники премиального контента, либо там, где один оператор сумел заполучить эксклюзивные права на весь востребованный спортивный контент.

Также в ряде уголков мира DTH остаётся движущей силой роста в секторе платного ТВ – однако это характерно лишь для развивающихся рынков и в краткосрочной перспективе – в частности, для Индии.

В Латинской Америке, с её искусственно завышенными показателями ARPU в секторе платного ТВ, будет сложно сохранить высокие показатели ARPU.

Доля DTH в секторе платного ТВ в странах Латинской Америки росла до 2014 года на фоне увеличения доли среднего класса на ключевых рынках. В настоящее время наметилась тенденция к уменьшению числа абонентов и падению ARPU на фоне развития служб OTT, представляющих серьёзную конкуренцию DTH.

Данный отчёт охватывает практически все регионы планеты – Северную и Южную Америку, Европу, а также развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Океании.

В Европе картина более запутанная. Отток абонентов наиболее очевиден в случае с такими операторами, как французская компания Canal+, которая в период с 2018 до 2024 может потерять до половины подписчиков. В то же время, ситуация в ряде стран Восточной Европы больше напоминает ситуацию на рынках развивающихся стран. Такие операторы, как Cyfrowy Polsat в Польше, будут лишь наращивать свои абонентские базы в ближайшие годы. Впрочем, в итоге даже эти компании будут охвачены наметившейся тенденцией.

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона рост количества абонентов DTH будет оставаться стабильным на протяжении всего периода прогнозирования, однако уже к 2024 году начнётся стагнация. Эксперты агентства прогнозируют, что в анализируемый период часть операторов региона продолжит увеличивать число абонентов, в определённый момент оно достигнет максимума, а к началу 2024 уже наметится тенденция к их оттоку.

Раньше считалось, что DTH-платформы будут очень долго оставаться неотъемлемой частью системы платного телевидения, однако данные исследования, проведенного агентством, указывают на то, насколько быстро эти платформы начнут терять подписчиков и доходы, а также показывают, куда будут перетекать деньги.

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