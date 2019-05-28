Просуществовав менее 4-х лет, приложение YouTube Gaming прекратит свое существование. Теперь YouTube будет реализовывать игровой контент в более удобном формате, сообщает справочный центр Google.

Согласно данным, игровой контент перенесут в основной сервис, в раздел «Видеоигры». При этом многие функции YouTube Gaming будут сохранены.

«Мы хотим поддержать авторов, которые специализируются на игровом контенте, и помочь им создать по-настоящему единое и прочное сообщество. По нашему мнению, для этого лучше подходит наш основной сервис, а не YouTube Gaming. В связи с этим мы сосредоточимся на возможностях для работы с игровым контентом на YouTube», — говорится в сообщении компании.

Напомним, приложение с потоковыми живыми видеоиграми YouTube Gaming было запущено в 2015 году в качестве конкурента потоковой игровой видеослужбы Twitch.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.