В свете последних событий Huawei продолжает терять партнеров. На этот раз о прекращении сотрудничества с китайским производителем заявила корпорация Microsoft, передает Лига.Tech.

В связи с последним решением, Microsoft отозвала свою команду из штаб-квартиры в Шэньчжэне. Также компания заявила о прекращении всех заказов на Huawei и о полной остановке служб техногиганта, связанных с системами Windows.

Таким образом, ноутбуки, произведенные Huawei, теперь будут лишены Windows.

Напомним, история с отстранением Huawei от участия в развитии мирового технического прогресса берет начало еще с заявления, сделанного Евросоюзом в начале года. ЕС, опасаясь шпионажа, предложил запретить использование техники Huawei.

К активным же действиям IT-компании перешли после указа, выданного Президентом США Дональдом Трампом в середине текущего месяца. Американский гарант призвал запретить использование техники Huawei, подозревая последнего в шпионаже для госорганов КНР.

Первыми отозвались такие крупные американские технокомпании как Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Они приостановили предоставление услуг и технической поддержки китайской компании.

Вслед за ними от сотрудничества с Huawei отказался ряд компаний Японии. О приостановке всех торговых операций заявила корпорация Panasonic, а также крупнейшие операторы Японии — SoftBank, KDDI (au) и NTT Docomo.

Буквально вчера от китайского гиганта техники отказались в Wi-Fi Alliance, временно отстранив его от активного участия в своей деятельности, однако все же не оборвав ему доступ к использованию Wi-Fi-технологий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.