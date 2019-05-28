Киевстар не согласен с решением Антимонопольного комитета, которое обязывает операторов связи вернуть ежемесячную тарификацию. Компания намерена отстаивать свои права на снятие абонплаты каждые 4 недели, передает HiTech Expert.

Сообщается, что 4-недельную тарификацию Киевстар установил еще летом прошлого года. На сегодня же оператор не хочет ничего менять, ссылаясь на законодательство, отдельные пункты которого разрешают операторам самостоятельно распоряжаться тарифами.

«Телеком-операторы, в соответствии с законом «О телекоммуникациях», самостоятельно устанавливают тарифы на свои услуги. Поэтому мы рассчитываем на объективное рассмотрение этого вопроса АМКУ, в соответствии с теми правами, которые предоставляет телеком-операторам действующее законодательство. Мы не видим законодательных причин для изменения действующих тарифов», — отметили в компании.

В Киевстар уверяют, что не ограничивают клиентов в выборе — каждый абонент вправе выбрать тарифный план с удобным для себя периодом оплаты. Однако на деле выходит, что все новые тарифы рассчитаны на взимание платы каждые 4 недели, а помесячный расчет доступен только пользователям старых пакетов.

Напомним, в конце марта АМКУ обязал всех операторов связи вернуть помесячную тарификацию. Комитет подсчитал, что, взимая плату каждые 4 недели, операторы в итоге получают доход за лишний 13-й месяц.

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