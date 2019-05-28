Круче чем «Зенит»: КБ «Южное» разрабатывает новую ракету-носитель «Маяк-3.9S»

Конструкторное бюро «Южное» представило новый проект. Компания занимается разработкой ракеты-носителя «Маяк-3.9S», передает 24 Техно.

Согласно данным, «Маяк-3.9S» будет разработана на базе ракет типа «Циклон» и «Зенит», однако сможет превзойти последнюю по многим параметрам.

«Эти ракеты предназначены для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты, включая солнечно-синхронные. В ракете будут использовать экологически чистую топливную пару «жидкий кислород — керосин»», — сообщает ресурс.

Напомним, в прошлом месяце КБ «Южное» заявляло о работе над ракетой-носителем «Циклон-1М». Ракета должна послужить для выведения на орбиту малых и средних космических аппаратов.

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