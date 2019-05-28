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ATSC 3.0

Во время полевых испытаний, проведенных в период с 14 по 16 мая в Кливленде, штат Огайо (США), под эгидой Национальной ассоциации вещателей (NAB), команда инженеров, представляющая различные компании со всего мира, продемонстрировала возможности использования технологии ATSC 3.0 для повышения технологической производительности и экономической отдачи от существующей вещательной инфраструктуры.

«Тест прошёл с огромным успехом, – заявил Алан Стайн, вице-президент компании Technicolor, курирующий отдел развития технологий и стандартов. – Мы собрали аналог коммерческой системы для демонстрации возможностей ATSC 3.0 поддерживать работу расширенных эфирных служб в сложных условиях современной городской среды. Полевой тест показал возможность обеспечивать доставку конвертированного видеоконтента с поддержкой расширенного динамического диапазона в непростых условиях плотной застройки мегаполисов».

Вещание экспериментальной телевизионной станции, созданной при содействии NAB и Ассоциации потребительских технологий (CTA), велось из помещения принадлежащей Tribune телекомпании WJW (Fox 8) в Кливленде, а приёмное оборудование было установлено в центре Кливленда – в офисе компании Osborn Engineering, одного из участников полевых испытаний. Таким образом, приёмное оборудование, по сути, находилось в районе с густой городской застройкой, где сигнал отражается от соседних зданий, что создаёт многолучевые помехи. Однако, несмотря на наличие сильных многолучевых помех, приём сигнала был качественным.

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Во время проведения испытаний основное внимание было уделено возможностям технологии ATSC 3.0 обеспечивать доставку:

  • Контента, кодированного с использованием технологии Technicolor SL-HDR1 (известна также как Technicolor HDR).
  • MPEG-масштабируемого HEVC (известен также как SHVC).
  • Технологии мультиплексирования с разделением слоёв (LDM) от корейского института технологических исследований ETRI.

Во время полевых испытаний было задействовано как профессиональное, так и потребительское оборудование, в частности:

  • Профессиональный ресивер ATSC 3.0, предоставленный ETRI.
  • Профессиональный декодер HEVC, масштабируемого HEVC и SL-HDR1, предоставленный корейским поставщиком технологических решений Kai Media.
  • Потребительский 4K/UHD/HDR-совместимый OLED-телевизор, предоставленный компанией LG.

Для преобразования исходного контента из режима SDR в режим HDR использовалась технология Intelligent Tone Management (ITM) от компании Technicolor и оборудование производства партнёра Technicolor – компании Cobalt Digital.

«Полевые испытания стали примером ещё одного подтверждения того, что технология ATSC 3.0 сможет подарить новые впечатления зрителям и создаст новые, более эффективные платформы для вещателей, – комментирует старший директор отдела инженерной и технологической политики NAB Келли Вильямс. – Возможность доставки через один канал нескольких потоков высококачественного видео – в данном случае, с использованием технологии кодирования Technicolor SL-HDR1 – поможет трансформации экономики вещательной отрасли и оправдает высокие ожидания потребителей».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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