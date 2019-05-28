Во время полевых испытаний, проведенных в период с 14 по 16 мая в Кливленде, штат Огайо (США), под эгидой Национальной ассоциации вещателей (NAB), команда инженеров, представляющая различные компании со всего мира, продемонстрировала возможности использования технологии ATSC 3.0 для повышения технологической производительности и экономической отдачи от существующей вещательной инфраструктуры.

«Тест прошёл с огромным успехом, – заявил Алан Стайн, вице-президент компании Technicolor, курирующий отдел развития технологий и стандартов. – Мы собрали аналог коммерческой системы для демонстрации возможностей ATSC 3.0 поддерживать работу расширенных эфирных служб в сложных условиях современной городской среды. Полевой тест показал возможность обеспечивать доставку конвертированного видеоконтента с поддержкой расширенного динамического диапазона в непростых условиях плотной застройки мегаполисов».

Вещание экспериментальной телевизионной станции, созданной при содействии NAB и Ассоциации потребительских технологий (CTA), велось из помещения принадлежащей Tribune телекомпании WJW (Fox 8) в Кливленде, а приёмное оборудование было установлено в центре Кливленда – в офисе компании Osborn Engineering, одного из участников полевых испытаний. Таким образом, приёмное оборудование, по сути, находилось в районе с густой городской застройкой, где сигнал отражается от соседних зданий, что создаёт многолучевые помехи. Однако, несмотря на наличие сильных многолучевых помех, приём сигнала был качественным.

Во время проведения испытаний основное внимание было уделено возможностям технологии ATSC 3.0 обеспечивать доставку:

Контента, кодированного с использованием технологии Technicolor SL-HDR1 (известна также как Technicolor HDR).

MPEG-масштабируемого HEVC (известен также как SHVC).

Технологии мультиплексирования с разделением слоёв (LDM) от корейского института технологических исследований ETRI.

Во время полевых испытаний было задействовано как профессиональное, так и потребительское оборудование, в частности:

Профессиональный ресивер ATSC 3.0, предоставленный ETRI.

Профессиональный декодер HEVC, масштабируемого HEVC и SL-HDR1, предоставленный корейским поставщиком технологических решений Kai Media.

Потребительский 4K/UHD/HDR-совместимый OLED-телевизор, предоставленный компанией LG.

Для преобразования исходного контента из режима SDR в режим HDR использовалась технология Intelligent Tone Management (ITM) от компании Technicolor и оборудование производства партнёра Technicolor – компании Cobalt Digital.

«Полевые испытания стали примером ещё одного подтверждения того, что технология ATSC 3.0 сможет подарить новые впечатления зрителям и создаст новые, более эффективные платформы для вещателей, – комментирует старший директор отдела инженерной и технологической политики NAB Келли Вильямс. – Возможность доставки через один канал нескольких потоков высококачественного видео – в данном случае, с использованием технологии кодирования Technicolor SL-HDR1 – поможет трансформации экономики вещательной отрасли и оправдает высокие ожидания потребителей».

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