Во время полевых испытаний, проведенных в период с 14 по 16 мая в Кливленде, штат Огайо (США), под эгидой Национальной ассоциации вещателей (NAB), команда инженеров, представляющая различные компании со всего мира, продемонстрировала возможности использования технологии ATSC 3.0 для повышения технологической производительности и экономической отдачи от существующей вещательной инфраструктуры.
«Тест прошёл с огромным успехом, – заявил Алан Стайн, вице-президент компании Technicolor, курирующий отдел развития технологий и стандартов. – Мы собрали аналог коммерческой системы для демонстрации возможностей ATSC 3.0 поддерживать работу расширенных эфирных служб в сложных условиях современной городской среды. Полевой тест показал возможность обеспечивать доставку конвертированного видеоконтента с поддержкой расширенного динамического диапазона в непростых условиях плотной застройки мегаполисов».
Вещание экспериментальной телевизионной станции, созданной при содействии NAB и Ассоциации потребительских технологий (CTA), велось из помещения принадлежащей Tribune телекомпании WJW (Fox 8) в Кливленде, а приёмное оборудование было установлено в центре Кливленда – в офисе компании Osborn Engineering, одного из участников полевых испытаний. Таким образом, приёмное оборудование, по сути, находилось в районе с густой городской застройкой, где сигнал отражается от соседних зданий, что создаёт многолучевые помехи. Однако, несмотря на наличие сильных многолучевых помех, приём сигнала был качественным.
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Во время проведения испытаний основное внимание было уделено возможностям технологии ATSC 3.0 обеспечивать доставку:
- Контента, кодированного с использованием технологии Technicolor SL-HDR1 (известна также как Technicolor HDR).
- MPEG-масштабируемого HEVC (известен также как SHVC).
- Технологии мультиплексирования с разделением слоёв (LDM) от корейского института технологических исследований ETRI.
Во время полевых испытаний было задействовано как профессиональное, так и потребительское оборудование, в частности:
- Профессиональный ресивер ATSC 3.0, предоставленный ETRI.
- Профессиональный декодер HEVC, масштабируемого HEVC и SL-HDR1, предоставленный корейским поставщиком технологических решений Kai Media.
- Потребительский 4K/UHD/HDR-совместимый OLED-телевизор, предоставленный компанией LG.
Для преобразования исходного контента из режима SDR в режим HDR использовалась технология Intelligent Tone Management (ITM) от компании Technicolor и оборудование производства партнёра Technicolor – компании Cobalt Digital.
«Полевые испытания стали примером ещё одного подтверждения того, что технология ATSC 3.0 сможет подарить новые впечатления зрителям и создаст новые, более эффективные платформы для вещателей, – комментирует старший директор отдела инженерной и технологической политики NAB Келли Вильямс. – Возможность доставки через один канал нескольких потоков высококачественного видео – в данном случае, с использованием технологии кодирования Technicolor SL-HDR1 – поможет трансформации экономики вещательной отрасли и оправдает высокие ожидания потребителей».