4G от Киевстар стал доступен еще для 200 тысяч украинцев

Киевстар расширил покрытие 4G на территории 10 областей. LTE-связь стала доступна более чем 200 тысяч украинцев, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Согласно данным, к числу населенных пунктов, имеющих доступ к сети четвертого поколения, Киевстар присоединил еще 115 городов и сел.

«Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G появилась у жителей населенных пунктов Приазовское, Голованевск, Маньковка, Горошова, Залещики, Побугское и др.», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что всего на данный момент оператор связи подключил к LTE 6109 населенных пунктов, где проживает 27,7 млн человек, или 66,7% населения Украины.

Напомним, в середине текущего месяца Киевстар сообщал о появлении 4G еще в 281 населенном пункте. Таким образом, доступ к услугам сети четвертого поколения получили более 400 тыс. жителей страны.

Ранее оператор связи отчитался о достижениях за первый квартал текущего года. В частности, ему удалось увеличить инвестиции в развитие новых технологий на 40% и потребление мобильных услуг абонентами — в два раза.

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