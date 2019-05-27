Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк назначила заседание членов совета на 13 июня. Об этом пишет Интерфакс.

Как пояснила сама Герасимьюк, оттягивать дату заседания пришлось в связи с политикой смены кадров, проводимой бывшим Президентом Петром Порошенко.

Член Нацсовета до недавнего времени не видела смысла созывать колег, поскольку увольнение главы Нацсовета Юрия Артеменко и назначение на его место Владимира Горковенко могло быть признано незаконным. Таким образом, любое решение, принятое вторым, можно было бы оспорить.

Как известно, Владимир Зеленский отменил все указы Порошенко, связанные с увольнением-назначением на должности в Нацсовете, еще 24 мая.

Несмотря на то, что ситуация с Горковенко прояснилась, Нацсовет не торопится созывать заседание раньше 13 июня. Это связано с тем, что 30 мая и 6 июня (заседания проходят по четвергам) некоторые члены Совета не смогут присутствовать на собрании.

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