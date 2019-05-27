Huawei продолжает ощущать последствия указа Дональда Трампа о запрете сотрудничества американских компаний с китайским производителем. На этот раз от техногиганта отрекся Wi-Fi Alliance, пишет Ferra.ru.

Сообщается, что группа крупнейших производителей Wi-Fi-устройств таким образом выполнила недавний приказ Министерства торговли США. В то же время, такое решение не приравнивается к полному изолированию Huawei — Альянс всего лишь временно отстранил производителя от активного участия в своей деятельности.

Конкретнее, китайский техногигант просто не сможет влиять на обсуждение и разработку новых решений касательно беспроводной связи. Однако создавать и продавать устройства с такими решениями компании никто не запрещал. То есть, смартфоны Huawei без Wi-Fi не останутся.

Отмечается, что, несмотря на относительную лояльность к производителю со стороны Wi-Fi Alliance, другие объединения столь милосердны не были. К примеру, SD Card Association полностью исключил Huawei, не оставляя компании шанса на использование карт памяти в своих устройствах.

Напомним, неделю назад крупнейшие IT-компании Америки, в числе которых Google, Intel и Qualcomm, отказались от сотрудничества с Huawei.

Их примеру последовали и японские коллеги. В частности, о приостановке всех торговых операций заявила корпорация Panasonic.

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