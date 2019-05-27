Украина занимает 51-ое место в мире по показателям скорости фиксированного широкополосного интернета (средняя скорость загрузки в Украине составляет 45.28 Мбит/сек). Таковы апрельские данные проекта Speedtest Global Index, который ежемесячно проводит замеры скорости мобильного и фиксированного широкополосного интернета в разных уголках планеты.

По итогам апрельского отчёта следом за Украиной на 52-ом месте расположилась Беларусь со скоростью 43.53 Мбит/сек. На две строчки выше нашей страны (49 место в глобальном рейтинге) находится Молдова с показателем в 48 Мбит/сек.

На первом месте в мире по скорости передачи данных в фиксированных линиях широкополосного интернета находится Сингапур (197.50 Мбит/сек), за которым следуют Гонконг (172.67 Мбит/сек) и Южная Корея (144.76 Мбит/сек), говорится в пресс-релизе проекта.

В свою очередь, Норвегия оказалась на первом месте по показателям скорости мобильного интернета (65.41 Мбит/сек). Далее в рейтинге расположились Канада (64.42 Мбит/сек) и Южная Корея (63.81 Мбит/сек).

Украина, где средняя скорость мобильного интернета равна 18.65 Мбит/сек, находится на 91 месте в мире по данному показателю.

Катар расположился на первом среди стран Персидского залива и на пятом в мире по скорости мобильного интернета – 59.90 Мбит/сек. Среди прочих стран упомянутого региона ОАЭ находятся на седьмом месте в мире (56.33 Мбит/сек), Саудовская Аравия – на 35-ом (35.06 Мбит/сек), Оман – на 36-ом (35.06 Мбит/сек), Бахрейн – на 59-ом (26.37 Мбит/сек), – говорится в документе, подготовленном экспертами Speedtest Global Index по итогам очередных месячных замеров.

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