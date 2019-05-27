Ericsson Украина и lifecell протестировали работу 5G и показали преимущества новых технологий на фрагменте сети в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Сообщается, что в рамках 5G Demo Test присутствующим была представлена рекордная скорость загрузки данных сети пятого поколения — 25,6 Гбит/с.

Кроме того, посетителям мероприятия была предложена возможность протестить работу 5G в трех демо-зонах: тактильной дистанционной робототехнической хирургии (Интернет умений), мгновенной конференц-связи и зоны интерактивных игр (технология эффекта погружения).

Напомним, в прошлом месяце lifecell сообщал, что совместно с оператором сети IoT Ukraine развернул сеть интернета вещей в трех городах Украины. Компании построили порядка 80 базовых станций в Киеве, Львове и Кропивницком.

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