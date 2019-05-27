Всё идёт к тому, что доминировать на рынке платного телевидения стран Западной Европы будут телекоммуникационные компании. Об этом говорится в новом отчёте агентства Digital TV Research.

IPTV наращивает абонентские базы за счёт других платформ платного телевидения. В частности, в 2015 году IPTV начало обходить спутник. По прогнозам, к 2024 году IPTV сравняется с кабелем, увеличив в период с 2018 по 2024 число своих абонентов на 5.5 миллиона.

Старший аналитик агентства Digital TV Research Саймон Мюррей говорит: «Услуги IPTV предоставляются телекоммуникационными компаниями. Некоторые телекоммуникационные компании также владеют активами и на других платформах. Если все сделки, предложенные по состоянию на сегодняшний день, будут одобрены регуляторами, число абонентов телекомов, не пользующихся услугами IPTV, достигнет к 2024 году отметки в 18.61 миллион. Если добавить к этому ещё 38.72 миллиона абонентов IPTV, получится, что к 2024 году на долю телекомов будет приходиться 56% всех подписчиков услуг платного ТВ в Европе. Это существенные изменения для сектора платного телевидения в Западной Европе. Услуги платного ТВ не являются приоритетом для телекомов – основными их услугами являются широкополосный интернет и мобильная связь».

Авторы отчёта прогнозируют, что к 2024 году в регионе будет 101.59 миллиона подписчиков услуг платного ТВ. Четверть от этой цифры будет приходиться на долю Германии, далее будут следовать Великобритания (15%) и Франция (14%).

В отчёте также говорится о том, что в половине из 18 охваченных исследованием стран количество подписчиков услуг платного телевидения к 2024 году уменьшится. На долю Италии придётся наибольшее количество «потерянных» подписчиков: 728 000 из 1 229 000 по всему региону. На втором месте по данному показателю окажется Великобритания, которая потеряет 621 000 подписчиков услуги.

Количество абонентов услуг кабельного телевидения к 2024 году составит 40.28 миллиона (на 7 миллионов меньше, чем в 2010). Абонентская база цифрового кабельного ТВ в период с 2018 по 2024 год вырастет на 1 миллион, а аналоговое кабельное ТВ потеряет более 2 миллионов подписчиков.

Платные платформы спутникового телевидения в период с 2018 по 2024 потеряют 4 миллиона подписчиков – в основном, по мере перехода домохозяйств на платформы с пакетами – остановившись на отметке в 20.33 миллиона абонентов.

Несмотря на то, что в период с 2018 по 2024 количество абонентов услуг платного ТВ в странах Западной Европы снизится лишь на 1.2%, падение выручки операторов составит 13.1%. В целом в период с 2018 по 2024 доходы операторов упадут на 3.84 миллиарда долларов – до отметки в 25.44 миллиарда долларов.

Рынок Великобритании потеряет за этот период 1 миллиард долларов, оставшись при этом самым прибыльным рынком услуг платного ТВ. Падение на рынке Италии составит 823 миллиона долларов – или же 24% – главным образом, по причине перехода компании Mediaset от платного DTT к онлайн-вещанию.

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