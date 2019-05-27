В России презентовали новое антипиратское решение. «Медиа-коммуникационный Союз» (МКС) запустил программный софт для Реестра нелицензионного контента, пишет Кабельщик.

Согласно данным, к тестированию бета-версии приступят компании, подписавшие Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Ожидается, что полноценную работу разработка начнет уже к концу июля.

«В основе решения лежат специальным образом обученные нейросети. Предполагается использовать решение для анализа содержимого страниц, указанных в заявлениях правообладателей. Также возможна ручная проверка, причем ее результаты будут направляться на дообучение сети. Таким образом она будет совершенствоваться и развиваться, и участие модераторов будет требоваться со временем все реже», — сообщает ресурс.

Напомним, в марте Яндекс представил собственного антипиратского бота. Задачи системы заключались в отслеживании ссылок на нелицензионный контент и вносе их в специальный реестр сайтов с нелицензионными материалами.

Однако боту все же не удалось впечатлить правообладателей. Последние остались недовольны работой системы, обвиняя ее в некорректности и неточности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.