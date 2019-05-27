На фоне нашумевшего запуска Илоном Маском спутников глобального интернета в украинской сети появились тематические мошеннические «стартапы». Группа сайтов предлагает украинцам «бесплатный спутниковый интернет», пишет Internetua.

Сообщается, что на прошлой неделе были созданы два интернет-магазина — skyway.llucky.space и internet.trend.net.ua. Эти сайты предлагают украинцам устройства для приема «бесплатного» спутникового интернета.

«Роутер якобы позволяет «подключаться к интернету без SIM-карты и без абонентской платы в любом месте, где есть электрическая розетка». Также, злоумышленники обещают доступ к заблокированным Роскомнадзором сайтам», — сообщает ресурс.

Отмечается, что мошеннические ресурсы раскручиваются, преимущественно, через соцсети. В частности, Лига.Tech прилагает скриншот рекламы в Facebook:

При этом стоит учесть, что спутниковый интернет на сегодня является одним из самых дорогих в мире, а в Украине одно только подключение к нему обойдется в несколько тысяч гривен.

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