Amazon запустила две наземные станции связи с орбитальными спутниками. В будущем компания планирует создать еще 10 таких станций, 8 из которых — уже к концу текущего года, пишет Телеспутник.

Согласно данным, наземные станции помогают устанавливать связь с метеорологическими спутниками и спутниками наблюдения, а также управлять группировками космических аппаратов.

Таким образом, пользователи смогут получить доступ к данным базовых станций также легко, как и к облачным сервисам Amazon. Сама компания отмечает, что ранее эти услуги были малодоступны из-за дороговизны таких станций связи.

«Наземные станции размещаются вблизи центров хранения и обработки данных платформы Amazon Web Services (AWS), что, по замыслу создателей, должно обеспечить клиентам быстрый доступ к облачным сервисам Amazon. Клиенты AWS Ground Station могут обрабатывать свои данные, проводить аналитику и использовать алгоритмы машинного обучения в облаке Amazon», — сообщает ресурс.

Напомним, в прошлом месяце Amazon заявил о намерении запустить в космос систему из более 300 спутников для обеспечения интернетом жителей отдаленных регионов мира. Инициатива получила название Project Kuiper.

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