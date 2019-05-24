Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд указов, выданных Петром Порошенко в начале мая. Все смены кадров в Нацсовете и НКРСИ, проведенные предыдущим гарантом, были отменены, соответствующие документы опубликованы на сайте официального интернет-представительства Президента.

Конкретнее, действующий Глава отменил указ Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с поста члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, принятый 4 мая. И как следствие — был аннулирован еще один указ о назначении того же Артеменко на должность в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, обнародованный 7 мая.

Также Владимир Зеленский выдал указ об отмене назначения Владимера Горковенко на пост члена Нацсовета, которое также было проведено предыдущим Президентом 4 мая.

Таким образом, все вышеупомянутые кандидаты, спустя почти три недели после назначения, лишатся должностей, определенных для них Петром Порошенко.

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