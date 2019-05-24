Недавно Петр Порошенко, еще пребывая в статусе Президента, подписал указ о проведении аукциона на 5G-частоты. О намерении участвовать в нем уже заявил украинский оператор связи Vodafone, пишет Mind.ua.

В то же время директор по продажам и обслуживанию абонентов Vodafone Евгений Булах отметил, что компании все еще не удалось окупить инвестиции в связь четвертого поколения, которые продолжаются и по сей день.

Несмотря на решительное желание участвовать в тендере, Булах намекнул, что Украина все еще не готова к внедрению новой технологии связи. Он считает, что LTE-связь вполне способна удовлетворить пользовательские потребности абонентов. А что касается 5G, эта технология нужна, скорее, для IoT.

«Кроме основного диапазона 1800 МГц, который мы сейчас используем для 4G, есть диапазон 2600 МГц — благодаря ему мы снижаем нагрузку на сеть в местах скопления людей. Поэтому я не вижу сегодня никакой необходимости в связи 5G в Украине. Я бы не занимался популизмом, связанным с 5G, а сконцентрировался бы на реальных нуждах», — подытожил Булах.

Напомним, в скором времени компания Vodafone станет владельцем телеком-оператора Vega. Компания System Capital Management (SCM), принадлежащая Ринату Ахметову, готова продать данный актив примерно за 1 миллиард гривен.

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