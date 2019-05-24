Vodafone увеличил финансовые показатели за первый квартал текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы компании выросли на 19%, сообщает пресс-служба компании.

Согласно данным, по истечении трех месяцев 2019 года доход Vodafone достиг 3,5 миллиарда гривен. Чистая прибыль компании приравнивается к 426 миллионам, что на 16% больше, нежели было зафиксировано в прошлом году.

Как отмечает сам оператор причина роста доходов кроется в большем потреблении интернет-трафика и других услуг абонентами.

«4G-клиент Vodafone по результатам квартала в среднем использовал 7,6 ГБ трафика в месяц. Общий объем интернет трафика в сети Vodafone за год увеличился вдвое. Количество клиентов, которые пользуются интернетом четвертого поколения связи, по результатам 1 квартала составляло 3,5 млн.», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, увеличению финансовых показателей поспособствовала активная работа сети магазинов Vodafone, занимающихся продажей сертифицированных товаров.

Напомним, в марте оператор сообщал об увеличении интернет-трафика в 20 раз с начала строительства сетей скоростного мобильного интернета. Кроме того, абоненты оператора за 2018 год использовали вдвое больше трафика, нежели годом ранее.

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