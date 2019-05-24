Vega сообщает о переходе с медных кабелей на волоконно-оптические. Такие изменения помогут клиентам использовать услуги и возможности оператора в большем объеме, сообщает пресс-служба компании.

В частности, оптоволоконное подключение подразумевает более высокую скорость работы интернета, а также улучшенное качество телефонной связи.

«Оптоволоконный интернет постепенно занял лидирующие позиции на мировом рынке IT-технологий. Высокая скорость передачи информации, чистота сигнала, надежность — все это не просто свойства оптики, а залог предоставления качественных услуг», — отмечается в пресс-релизе.

На данный момент оператор активно переводит на волоконно-оптическое подключение своих клиентов в больших городах. Обеспечить полную миграцию пользователей с медных кабелей Vega намерена уже к концу 2020 года.

Напомним, в прошлом месяце телком-оператор отчитывался об увеличении финансовых показателей. В частности, за год доход от интернет-услуг Vega вырос на 5%.

На днях стало известно, что компания System Capital Management (SCM), принадлежащая Ринату Ахметову, продает телеком-оператора Vega. Покупку активов совершит Vodafone.

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