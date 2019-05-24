В Беларуси оштрафовали «спутникового пирата». Мужчина занимался перепрошивкой ресиверов для разблокирования доступа к каналам Триколора, передает Onliner.

Согласно данным, «жертвой» пирата стала компания, представляющая услуги Триколора в Беларуси. Житель Гомеля изменял программное обеспечение ресиверов, чтоб убрать сложную систему защиты от незаконного доступа.

Отмечается, что с помощью такого модернизированного устройства можно было смотреть каналы «Россия 1», «Первый канал», «НТВ», SHOP 24, «Пятый канал», «Россия 24», «ОТР» и «ТВ Центр». За такой ресивер мужчина запрашивал 95 беларусских рублей (порядка 46 долларов).

За свои деяния житель Гомеля был признан виновным, однако в законную силу приговор еще не вступил. В то же время пирату уже был присужден штраф в размере 2550 белорусских рублей (чуть более 1200 долларов).

Напомним, подобный случай произошел в Беларуси в прошлом месяце. Злоумышленник, взламывавший комплекты Триколора, был отправлен под суд по хакерской статье. Таким образом, ему грозит не штраф как в вышеупомянутом инциденте, а полноценное тюремное заключение сроком на два года.

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