Государственная служба статистики Украины опубликовала новые данные о количестве абонентов многоканального платного телевидения и интернет-связи по состоянию на 1 апреля 2019 года. Данные собраны без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС.

Согласно отчёту Госстата в Украине насчитывается 2,542 млн абонентов кабельного телевидения. Приведённые данные свидетельствуют, что Киев, Днепропетровская и Одесская области являются лидирующими регионами по количеству кабельных абонентов.

Услугами операторов платного спутникового телевещания пользуются 81,3 тыс подписчиков. Также сообщается о 281,1 тыс пользователях, которые смотрят платное интерактивное телевидение. Всего же к сервисам многоканального платного телевидения подключены 2,904 млн абонентов.

В соответствии со статистическими данными, город Киев, Днепропетровская и Одесская области также лидируют по количеству интернет-абонентов – 1,714 млн, 1,116 млн и 268,1 тыс соответственно. В целом же в Украине насчитывается 26,380 млн пользователей интернета. Это на 1,2% (на 313 тыс) больше, чем в начале текущего года.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года услуги операторов кабельного телевидения принесли доход в сумме 2,076 млрд. грн., а интернет-услуги – 12,273 млрд. грн.

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