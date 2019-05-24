В Днепропетровской области Киберполиция прекратила деятельность нескольких провайдеров, годами предоставлявших горожанам телеконтент без соответствующей лицензии. На момент проведения расследования порядка 5000 жителей города остались без доступа к телевидению, сообщается на странице Управления в Facebook.

Согласно данным, провайдеры ретранслировали известные украинские каналы без разрешения правообладателей, подключая абонентов через проводную сеть кабельного телевидения. Таким образом, жители Днепра ежемесячно вносили абонплату за ТВ, даже не подозревая, что пользуются пиратскими услугами.

Как передает Детектор Медиа, о нарушении сообщили StarLightMedia и «1+1». Полиция открыла уголовное производство, провела обыски, а также изъяла технику, с помощью которой проводились пиратские операции. В связи с этим, некоторые жилые массивы временно остались без доступа к ТВ.

Напомним, в начале месяца Киберполиция приостановила деятельность четырех крупных кинопиратских ресурса. В частности, среди них — небезызвестный сайт kinogo.co.ua.

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