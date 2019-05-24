В пятницу ранним утром ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос 60 спутников создаваемой группировки для раздачи интернета, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Ракета стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида, 23 мая в 22:30 по времени Восточного побережья (24 мая в 06:30 по киевскому времени) и чуть более чем через час доставила спутники на низкую околоземную орбиту.

Ранее в SpaceX планировали запуск на начало мая, однако миссия была отложена из-за необходимости в первую очередь отправить груз на Международную космическую станцию, запуск корабля с которым ранее был отложен. На прошлой неделе запуск спутников Starlink был отложен в очередной раз из-за ветров в верхних слоях атмосферы, что дало компании SpaceX дополнительное время для проверки программного обеспечения спутников.

Запуск 60 спутников знаменует начало развёртывания компанией SpaceX глобальной мега-группировки для раздачи сигнала спутникового интернета, которая должна увеличить доходы компании, что, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

Каждый из спутников Starlink, запущенных 24 мая, весит приблизительно 227 килограммов. В совокупности они должны обеспечить полезную ёмкость в размере 1 терабит в секунду, а также общую ёмкость от 2.5 до 3 терабит в секунду.

Через 9 минут после запуска компания SpaceX приземлила разгонный блок, выведший на орбиту спутники, на самоходную баржу «Of Course I Still Love You», дрейфующую в Атлантическом океане. Ранее данная первая ступень ракеты Falcon 9 использовалась уже дважды: в сентябре 2018 она выводила на геостационарную орбиту спутник Telstar 18 Vantage, а в январе текущего года – 10 спутников Iridium Next на низкую околоземную орбиту.

Компания SpaceX одномоментно выпустила спутники Starlink из грузовой капсулы верхней ступени, дав им возможность самим двигаться в космическом пространстве, используя собственную инерцию – вместо пружин и прочих механизмов развёртывания. Общая масса спутников составляет 13.6 метрических тонн, что делает данный запуск самым «тяжеловесным» за всю историю компании SpaceX.

Во время запуска спутники Starlink были выведены на орбиту на высоте в 440 километров. Далее будут задействованы электрические двигатели на криптоном топливе, которые и доставят спутники на плановую высоту в 550 километров.

В конце апреля компания SpaceX получила одобрение Федеральной комиссии по электросвязи на эксплуатацию отдельных своих спутников на этой – низкой – орбите, вместо ранее планировавшейся орбиты в 1 150 километров.

Более низкая орбита означает меньшую задержку сигнала, а также гарантирует то, что после вывода спутников из эксплуатации примерно через пять лет притяжение Земли «вернёт» их в плотные слои атмосферы, где они и сгорят, уменьшив количество космического «мусора» на орбите, отметили в SpaceX.

Во время состоявшейся на прошлой неделе пресс-конференции для журналистов генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутники Starlink будут автоматически «облетать» фрагменты космического мусора, используя данные службы слежения Военно-воздушных сил, загружаемые непосредственно на каждый из спутников.

Маск заявил, что группировка Starlink сможет начать частичное предоставление услуг, имея около 400 спутников, а при наличии 800 спутников – сможет достичь уровня «существенных операционных возможностей». После того, как количество спутников в группировке достигнет отметки в 1 000, она станет «экономически рентабельной», — отметил он.

По словам президента и операционного директора компании Гвинн Шотвэлл, в SpaceX в текущем году планируют провести от трёх до семи запусков спутников Starlink (включая данную миссию). Точное количество будет зависеть от успеха нынешней миссии.

Илон Маск подчеркнул, что, несмотря на то, что в SpaceX предприняли достаточно существенные меры для гарантирования стабильной работы спутников Starlink на орбите, количество новых технологий, использованных в аппаратах, всё же несёт в себе некоторые риски.

«Вполне возможно, что некоторые из этих спутников могут выйти из строя. Более того, мы не застрахованы на 100% от выхода из строя всех этих новых аппаратов, – заявил он. – Но в целом это отличный проект, и мы сделали всё для обеспечения максимальной возможности его успеха».

Среди этих новых технологий, в частности, – система двигателей, работающих на криптоном топливе, вместо привычного ксенонного. По словам Маска, криптон оказался менее дорогим, чем ксенон, благодаря чему в SpaceX и остановили свой выбор на нём.

По словам Илона Маска, в SpaceX решили использовать два различных механизма развёртывания для солнечных батарей Starlink – каждый спутник имеет только одну солнечную батарею – что несёт в себе определённый риск. Существует также риск того, что бортовые антенны с фазированной решёткой могут работать не так эффективно, как предполагалось, – сказал он

Первые спутники Starlink от компании SpaceX по своим техническим характеристикам уступают аппаратам, которые компания планирует запускать в дальнейшем. По словам Шотвэлл, спутники, запускаемые в рамках «первой партии», не имеют возможности использовать каналы межспутниковой связи, которая уже предусмотрена в последующих аппаратах.

По словам Маска, в будущем компания SpaceX планирует усовершенствовать конструкцию спутников Starlink. В идеале в компании SpaceX планируют через пять лет снять с орбиты нынешние спутники, которые к тому времени морально и технически устареют, заменив их более современными и совершенными аппаратами, – заявил он.

В компании SpaceX планируют использовать спутники Starlink для предоставления доступа в интернет пользователям, не имеющим возможности воспользоваться существующей инфраструктурой либо имеющим ограниченные возможности подключения. По словам Маска, компания SpaceX начнёт предоставлять свои услуги на коммерческой основе ближе к концу текущего года либо в следующем году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.