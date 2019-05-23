YouTube предупредил пользователей о внедрении новых правил. Теперь видеоплатформа не будет показывать точное количество подписчиков на всех каналах, передает Телекритика.

«Мы знаем, что количество подписчиков очень важно, как для создателей каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев», — сказано в блоге разработчиков.

С чем связаны такие изменения, пока не известно. Однако теперь цифра, обозначающая количество подписчиков, будет округляться к меньшему. К примеру, если на канал подписались 1 500026 пользователей, то платформа покажет только 1 500000.

В то же время владельцы каналов могут быть спокойны. YouTube обещает, что точное число подписчиков своих каналов они смогут узнать.

Напомним, в прошлом месяце YouTube заявил о том, что планирует производить интерактивный контент.

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