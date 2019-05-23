Вслед за крупнейшими производителями оборудования из США от сотрудничества с Huawei отказался ряд компаний Японии. В частности, о приостановке всех торговых операций заявила корпорация Panasonic, передает ТАСС.

Как отметил представитель отдела корпоративных коммуникаций Panasonic Джо Флинн, компания заморозила все сделки с Huawei, которые были запрещены указом американского президента. Однако, что касается других операций, не вошедших в «черный список», их прекращение Panasonic не утверждает.

Кроме того, ранее от услуг Huawei отказались три крупнейших японских оператора — SoftBank, KDDI (au) и NTT Docomo. Компании приостановили продажи смартфонов производителя и отменили предварительные заявки на покупку новых моделей устройств.

Напомним, в связи с указом Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei в США, крупнейшие американские технокомпании, в числе которых Google, Intel и Qualcomm, прекратили сотрудничество с китайским производителем.

Позже Huawei получил лицензию сроком на 90 дней для работы в Америке. Это необходимо для того, чтоб китайский производитель завершил поставки оборудования по заявкам, оформленным ранее, а американские операторы успели найти замену технике от Huawei.

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