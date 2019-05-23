ПОДЕЛИТЬСЯ
Спутник

Турецкая компания Turkish Aerospace и аргентинская компания INVAP объявили о формировании стратегического альянса, в задачи которого входит разработка и производство геостационарного спутника.

INVAP – известная компания со штатом примерно 1300 человек. Она стала первой компанией из Латинской Америки, получившей сертификацию NASA. Компания занимается производством спутниковых рабочих модулей и наземных станций.

В совместном заявлении двух компаний говорится, что в INVAP готовились к стратегическому сотрудничеству с Turkish Aerospace. «Нашей общей целью является разработка новой серии спутников, которые могли бы успешно конкурировать на международном рынке высокопроизводительных спутников малого веса».

В рамках стратегического партнёрства компании сформировали общий проект – GSATCOM Space Technologies Inc. «Данная инициатива должна помочь нам завоевать новые рынки и продолжить развивать спутниковую индустрию в нашей стране», – говорится в заявлении.

Компании планируют создать линейку небольших, полностью электрических спутников связи, которые должны укрепить их позиции на международном рынке. Компания INVAP имеет неплохую репутацию. В частности, она занималась постройкой аргентинских спутников связи ARSAT-1 и ARSAT-2. Компания Turkish Aerospace принимала участие в создании первого турецкого спутника национального производства – Turksat-6A. Она способна выполнять работы по сборке, интеграции и тестированию спутников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияТриколор запустит приключенческий канал для детей
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА