Турецкая компания Turkish Aerospace и аргентинская компания INVAP объявили о формировании стратегического альянса, в задачи которого входит разработка и производство геостационарного спутника.

INVAP – известная компания со штатом примерно 1300 человек. Она стала первой компанией из Латинской Америки, получившей сертификацию NASA. Компания занимается производством спутниковых рабочих модулей и наземных станций.

В совместном заявлении двух компаний говорится, что в INVAP готовились к стратегическому сотрудничеству с Turkish Aerospace. «Нашей общей целью является разработка новой серии спутников, которые могли бы успешно конкурировать на международном рынке высокопроизводительных спутников малого веса».

В рамках стратегического партнёрства компании сформировали общий проект – GSATCOM Space Technologies Inc. «Данная инициатива должна помочь нам завоевать новые рынки и продолжить развивать спутниковую индустрию в нашей стране», – говорится в заявлении.

Компании планируют создать линейку небольших, полностью электрических спутников связи, которые должны укрепить их позиции на международном рынке. Компания INVAP имеет неплохую репутацию. В частности, она занималась постройкой аргентинских спутников связи ARSAT-1 и ARSAT-2. Компания Turkish Aerospace принимала участие в создании первого турецкого спутника национального производства – Turksat-6A. Она способна выполнять работы по сборке, интеграции и тестированию спутников.

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