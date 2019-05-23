Триколор проведет ребрендинг одного из своих каналов. Ginger HD сменит название на «Капитан Фантастика» и начнет вещание уже 1 июня, в День защиты детей, сообщается на сайте оператора.

Согласно данным, «Капитан Фантастика» позиционирует себя как первый приключенческий канал для детей. Эфирным наполнением канала послужат фантастические мультфильмы и сериалы, художественные фильмы, программы-эксперименты и другой познавательно-развлекательный контент.

Возрастная аудитория канала — дети от 4-х до 12-ти лет. Сообщается, что программы «Капитана Фантастики» подобраны таким образом, чтоб развивать у ребенка интеллект и творческое мышление, а также помогать маленьким зрителям в социальной адаптации.

Напомним, в феврале Триколор провел ребрендинг канала «Наш Детектив», переименовав его в «Наше Крутое». Таким образом в составе пакетов оператора появился новый экшн-канал с боевиками, блокбастерами, триллерами и т.д.

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