Российское Министерство культуры обяжет онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах фильмов. Сервисы будут вынуждены предоставлять информацию в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС), пишет Интерфакс.

Соответствующие поправки в законодательство были рассмотрены на совещании рабочей группы 17 мая.

«Рабочая группа, в которую вошли представители «Централ Партнершип», Ассоциации «Интернет-видео», компании «Data Screen», Фонда кино, ЗАО «Дирекция кино», кинокомпании «Mediascope», ООО «Иви.ру», «Яндекс», АО «Газпром-Медиа Холдинг» и Рамблер групп должны в течение месяца выработать свои предложения по поправкам и представить их в Минкультуры», — передает ресурс.

Сообщается, что введение такой системы необходимо для того, чтоб иметь полное представление о кинопрокате в России и обеспечивать качественную защиту прав потребителей.

Напомним, в марте появилась информация о том, что российские онлайн-кинотеатры могут освободить от НДС. Соответствующее поручение Министерству культуры и другим ведомствам выдал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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