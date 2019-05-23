Компания ByteDance, владеющая популярным видеосервисом TikTok, запустит собственную музыкальную платформу наподобие Apple Music или Spotify, передает TJournal.
Как сообщают разработчики, сервис будет иметь две версии — платную и бесплатную с рекламой. При этом они уверяют, что новая платформа отнюдь не будет копировать своих именитых конкурентов Spotify и Apple Music, а следовательно — можно ожидать чего-то оригинального.
Музыкальный сервис будет запущен уже этой осенью. Известно, что изначально свою работу он начнет в странах, которые раньше не имели доступа к подобным платформам. Таким образом создатели стриминга смогут собрать свою аудиторию и получат шанс на равных конкурировать с известными коллегами.
Напомним, в апреле о запуске собственного аудиосервиса сообщил Amazon. По предварительным данным, стриминг должен стать бесплатным для пользователей.