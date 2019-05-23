В мобильных приложениях MEGOGO для операционных систем Android и iOS появился новый видеоформат развлекательно-познавательного контента — Stories. Он реализован по аналогии с одноименным решением в социальных сетях Instagram и Snapchat, — говорится в пресс-релизе видеосервиса.

На текущем этапе новый контентный блок MEGOGO Stories расположен в верхней части главного экрана мобильного приложения и представляет собой ленту из порядка 20-ти ежедневно обновляемых вертикальных видеороликов (их хронометраж в среднем составляет до полутора минут).

Видеоистории составлены на основе наиболее интересных фрагментов и фактов из ТВ передач/шоу, сериалов, новостей, фильмов, но при этом смонтированы как самостоятельные сюжеты, рассказы, эпизоды или трейлеры — с дальнейшей возможностью просмотра исходной полной версии.

Каждая история имеет свой заголовок, здесь же указаны передача или фильм, из которого скомпонован эпизод/факт, на экран выводятся субтитры, в левом углу размещена кнопка вкл/выкл звука, присутствует возможность моментального перехода для просмотра полного видео.

В самой верхней части экрана — лента с делениями (их кол-во приравнено к кол-ву актуальных сюжетов в данной категории в данный момент) для быстрого переключения эпизодов выбранной тематики или же переход в последующую категорию, что также можно выполнить с помощью привычного свайпа вправо.

Сейчас Stories разделены на тематические категории: технологии, история, путешествия, еда, животные, новости, сериалы, фильмы, со временем появится большее разнообразие по «интересам». Также следующий шаг по расширению категорий — привлечение к их созданию сторонних ресурсов, например, СМИ.

На данный момент над проектом MEGOGO Stories трудится восемь журналистов, а в ближайшем будущем к ним присоединится еще несколько человек, в том числе моушн-дизайнеры.

Напомним, ранее видеосервис MEGOGO запустил собственный футбольный канал.

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