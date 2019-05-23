В Кении вынесен приговор пирату в деле о нарушении прав спутникового оператора

В кенийском Совете по авторским правам сообщили об отправке за решётку пирата, признанного виновным в нарушении авторских прав.

Главный судья города Найроби, Х. Онквани, приговорил обвиняемого Питера Имбати Эсиабу к пяти годам тюремного заключения за распространение декодеров, позволяющих смотреть потоковые трансляции, нарушающие права компании DStv (оператор непосредственного спутникового вещания в странах Африки к югу от Сахары). При этом Питер Имбати должен выплатить штраф в размере 400 000 кенийских шиллингов (около 105 000 грн) если он желает избежать тюремного заключения, пишет Capital FM Kenya.

По информации кенийского Совета по авторским правам, Имбати было выдвинуто обвинение 14 ноября 2013 года в торговом центре Буру-Буру в Найроби. Совместно с другими злоумышленниками он нелегально распространял контент, транслирующийся в рамках DTH-платформы DStv, права на которую принадлежат Multichoice Kenya Limited.

В тот же день Имбати было выдвинуто ещё одно обвинение, когда выяснилось, что он владеет 20 спутниковыми ресиверами IGO, двумя спутниковыми ресиверами I free, двумя интернет-коммутаторами, тремя усилителями разделённой полосы Televes, которые, среди прочего, использовались для незаконной передачи и приёма контента DStv.

Полиция прекратила работу сети, созданной злоумышленниками, конфисковав декодеры, модуляторы, а также прочее оборудование, которое использовали подозреваемые для нелегальной дистрибуции сигнала.

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