С 2020 года начнет работу единая роуминговая зона для стран Восточного партнерства с ЕС. Об этом сообщил руководитель отдела программ помощи «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» Йоханнес Баур, передает Лига.Tech.

Согласно данным, единое роуминговое пространство охватит Украину, Молдову, Беларусь, Грузию, Армению и Азербайджан. Соответствующий документ был подписан в конце февраля текущего года.

Отмечается, что все вопросы по организации единой роуминговой зоны будут решены уже к 2020 году. Что касается отмены роуминговых наценок в странах ЕС, точная дата пока неизвестна.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Польша планирует отменить роуминг для украинцев.

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