В США представили план дальнейшего использования C-диапазона

Альянс пользователей частот C-диапазона (CBA), в который входят компании Intelsat, SES, Eutelsat и Telesat, представил подробный перечень предложений касательно освобождения частот C-диапазона на территории США.

В своём официальном письме к Федеральной комиссии по электросвязи (FCC) от 21 мая Альянс сообщает о том, что может освободить девять лицензионных блоков спектра, каждый шириной по 20 МГц, что в целом позволит высвободить для перераспределения 180 МГц. Три из этих сегментов будут доступны для использования в течение 18 месяцев после одобрения FCC.

В CBA высказывают намерение перераспределить частотный спектр через «процесс частного аукциона».

В разъяснении CBA говорится: «В соответствии с предлагаемым планом, повторно используемый спектр C-диапазона будет разделён на девять лицензионных блоков, каждый размером 20 МГц, в каждой из частичных экономических зон (PEA) на территории континентальной части Соединённых Штатов. Они будут выставлены на аукцион, в котором смогут принять участие все заинтересованные стороны. После чего пройдёт лицензирование FCC, дающее право на использование конкретных блоков».

«Такой подход позволил бы оптимизировать количество потенциальных участников аукциона в городских и сельских районах, поскольку как на больших, так и на малых рынках будет доступно девять блоков частот, – заявляют в CBA. – С точки зрения потенциального участника аукциона, такая структура является перспективной, поскольку она предлагает максимальную гибкость при принятии решений касательно того, как и где делать ставки. План с разбивкой диапазона на 9 блоков по 20 МГц также удобен с точки зрения проведения аукциона – блоки не настолько велики, чтобы отпугивать участников торгов, заинтересованных в получении небольших участков спектра, и не настолько малы, чтобы отпугивать тех, кто хотел бы получить большие полосы».

В CBA подчёркивают, что альянс провёл работу с клиентами, конечными пользователями, производителями, потенциальными пользователями 5G спектра и прочими заинтересованными сторонами для уточнения множества сложных технических, эксплуатационных и логистических вопросов, связанных с очисткой и передачей 200 МГц в C-диапазоне от служб спутниковой связи службам наземной связи 5G.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.