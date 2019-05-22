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Rakuten Live
Японская компания Rakuten, работающая в сфере электронной торговли и интернет-бизнеса, запустила платформу с живым потоковым видео.

Основной целью запуска платформы, получившей название Rakuten Live, является предоставление артистам, знаменитостям, а также обычным пользователям возможности передавать живые потоковые видео и общаться со зрителями в режиме реального времени.

Также в рамках платформы предусмотрена функция прямых покупок, которая позволяет зрителям без проблем получать доступ к сайтам, продающим продукты, представленные в потоковых трансляциях.

В компании Rakuten надеются на то, что новая платформа откроет новые горизонты перед артистами, знаменитостями и прочими стримерами, дав им возможность эффективно продвигать продукты через платформу.

Служба предложит «захватывающие и разносторонние возможности прямой коммерции через взаимодействие с различными площадками электронной торговли».

В настоящее время служба запускается на территории Японии, при этом в компании пока ничего не сообщают о планах и сроках расширения Rakuten Live на прочие регионы.

Напомним, ранее стало известно о том, что видеосервис Rakuten TV начнёт работу в 42 странах Европы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.