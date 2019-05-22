Японская компания Rakuten, работающая в сфере электронной торговли и интернет-бизнеса, запустила платформу с живым потоковым видео.

Основной целью запуска платформы, получившей название Rakuten Live, является предоставление артистам, знаменитостям, а также обычным пользователям возможности передавать живые потоковые видео и общаться со зрителями в режиме реального времени.

Также в рамках платформы предусмотрена функция прямых покупок, которая позволяет зрителям без проблем получать доступ к сайтам, продающим продукты, представленные в потоковых трансляциях.

В компании Rakuten надеются на то, что новая платформа откроет новые горизонты перед артистами, знаменитостями и прочими стримерами, дав им возможность эффективно продвигать продукты через платформу.

Служба предложит «захватывающие и разносторонние возможности прямой коммерции через взаимодействие с различными площадками электронной торговли».

В настоящее время служба запускается на территории Японии, при этом в компании пока ничего не сообщают о планах и сроках расширения Rakuten Live на прочие регионы.

Напомним, ранее стало известно о том, что видеосервис Rakuten TV начнёт работу в 42 странах Европы.

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