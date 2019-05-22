Данные исследования: в Индонезии насчитывается 171 миллион пользователей интернета

Согласно данным недавнего исследования, проведенного Polling Indonesia при содействии Индонезийской ассоциации интернет-провайдеров (APJII) количество пользователей услуг интернета выросло за прошлый год на 10%.

Аналитика показывает, что в 2018 году в Индонезии к интернету был подключен 171 миллион человек, что составляет 64.8% от 264-миллионного населения страны. Данная цифра говорит о росте количества пользователей интернета в Индонезии: в 2017 году их доля составляла 54.86%.

Генеральный секретарь APJII Генри Касифи заявил изданию Jakarta Post, что опрос проводился с марта по апрель текущего года и охватил 5 900 человек по всей стране.

Он добавил, что, исходя из того, что большинство пользователей услуг интернета в стране являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 19 лет, правительству следует внимательнее следить за контентом, распространяемым в сети.

Касифи также отметил, что наибольшее в стране количество пользователей интернета зарегистрировано на острове Ява, где отмечен наиболее высокий уровень проникновения услуги – 55%. На втором месте по степени проникновения интернета – остров Суматра, где количество пользователей услуги составляет 21% от общего числа жителей.

Согласно данным исследования, наибольшее количество интернет-пользователей на Яве проживает в западной части острова – 16%, в то время как на Суматре большая часть пользователей – 6.3% – сосредоточена на севере.

Несмотря на общий рост количества пользователей интернета в Индонезии, по словам Генри Касифи, примерно 38.4% населения страны, проживающие в сельской местности, лишены доступа к сети.

«Мы надеемся, что материалы нашего исследования станут своего рода руководством к действию для провайдеров, размышляющих над возможностью расширения своих услуг на сельскую местность», – заявил он.

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