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Данные исследования: в Индонезии насчитывается 171 миллион пользователей интернета

Борис Скуратовский
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В интернете
Согласно данным недавнего исследования, проведенного Polling Indonesia при содействии Индонезийской ассоциации интернет-провайдеров (APJII) количество пользователей услуг интернета выросло за прошлый год на 10%.

Аналитика показывает, что в 2018 году в Индонезии к интернету был подключен 171 миллион человек, что составляет 64.8% от 264-миллионного населения страны. Данная цифра говорит о росте количества пользователей интернета в Индонезии: в 2017 году их доля составляла 54.86%.

Генеральный секретарь APJII Генри Касифи заявил изданию Jakarta Post, что опрос проводился с марта по апрель текущего года и охватил 5 900 человек по всей стране.

Он добавил, что, исходя из того, что большинство пользователей услуг интернета в стране являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 19 лет, правительству следует внимательнее следить за контентом, распространяемым в сети.

Касифи также отметил, что наибольшее в стране количество пользователей интернета зарегистрировано на острове Ява, где отмечен наиболее высокий уровень проникновения услуги – 55%. На втором месте по степени проникновения интернета – остров Суматра, где количество пользователей услуги составляет 21% от общего числа жителей.

Согласно данным исследования, наибольшее количество интернет-пользователей на Яве проживает в западной части острова – 16%, в то время как на Суматре большая часть пользователей – 6.3% – сосредоточена на севере.

Несмотря на общий рост количества пользователей интернета в Индонезии, по словам Генри Касифи, примерно 38.4% населения страны, проживающие в сельской местности, лишены доступа к сети.

«Мы надеемся, что материалы нашего исследования станут своего рода руководством к действию для провайдеров, размышляющих над возможностью расширения своих услуг на сельскую местность», – заявил он.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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