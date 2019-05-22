С 1 июля 2019 года Джордж Жембери покинет пост Генерального директора (СЕО) телекоммуникационной компании ВОЛЯ. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

«Джордж Жембери получил новое назначение за пределами Украины, но продолжит вносить свой вклад в развитие ВОЛЯ в роли Вице-председателя правления. За 6 лет его руководства трансформацией компании, ВОЛЯ прошла путь от локального кабельного провайдера до национального лидера цифровых развлечений», — говорится в сообщении компании.

Джордж передает операционное управление компанией в руки Антона Дзюбенко, который до сентября 2017 года занимал должность Директора подразделения по взаимодействию с клиентами ВОЛЯ и принимал непосредственное участие во многих изменениях, которые позволили компании добиться таких высоких результатов.

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После ВОЛИ Антон получил новый опыт за пределами Украины в роли СЕО компании TV Play Baltic, где управлял Pay TV бизнесом Providence в Балтийских странах, отвечая за Эстонию, Латвию и Литву.

«Спасибо Джорджу за отличную работу, проделанную за последние 6 лет. Мы и дальше будем использовать его навыки и опыт в роли Вице-председателя правления ВОЛЯ. Добро пожаловать Антону, который накопил очень полезный опыт, как в ВОЛЯ, так и в TV Play Baltics, чтобы быть успешным во всех его новых вызовах», — говорит Пьер Данон, председатель правления ВОЛЯ.

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