ПОДЕЛИТЬСЯ
5G в Китае / 5G in China
Фото: Jhcuk

Недавно издание China Daily опубликовало информацию о вводе в коммерческую эксплуатацию на общенациональном уровне сети 5G уже с 1 октября текущего года. Базовые станции, устанавливаемые на территории материкового Китая, будут предоставлены компаниями Huawei, ZTE и Ericsson.

Согласно информации издания Gizchina, заместитель генерального менеджера линии промышленных продуктов 5G в компании ZTE Майкл Вэнь Вэньхао, выступая на проходящей в Гонконге конференции по 5G, заявил, что «Китай, по всей вероятности, 1 октября запустит в коммерческую эксплуатацию на общенациональном уровне сеть 5G». Он указал на то, что получил данную информацию от китайских операторов.

Однако уже сегодня в компании ZTE дали официальный ответ на данную статью. В компании указали на ряд неточностей в распространённой информации. «В ZTE не высказывали своего мнения касательно коммерциализации 5G в Китае». Иными словами, в ZTE технически опровергают слова, приписываемые генеральному менеджеру линии промышленных продуктов 5G компании. Тем не менее, в ZTE сделали акцент на «невыражение мнения», не опровергнув слухи прямо. Таким образом, в публикации может быть доля правды.

Руководитель отдела потребительских технологий в компании ZTE Ли Цяньхао заявил, что в эпоху 5G-совместимых мобильных телефонов ежемесячный трафик, генерируемый одним пользователем, к 2021 году может достигнуть отметки в 200 Гб.

Тем временем, генеральный директор подразделения ZTE по выпуску терминалов Сюй Фенг заявил, что развитие 5G в Китае будет идти быстрее, чем в других регионах мира, и на долю 5G совместимых мобильных телефонов в текущем году будет приходиться 2% всего рынка.

Китайский гигант Huawei, безо всякого сомнения, значительно опережает по уровню внедрения 5G технологий все оставшиеся компании из прочих стран мира, которым остаётся лишь «играть в догонялки». На фоне проблем, созданных компании американским правительством, коммерциализация 5G в Китае может дать новый толчок развитию её бизнеса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияДжордж Жембери покидает пост гендиректора оператора ВОЛЯ
Следующая публикацияRakuten запускает видеосервис с прямыми эфирами
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА