Недавно издание China Daily опубликовало информацию о вводе в коммерческую эксплуатацию на общенациональном уровне сети 5G уже с 1 октября текущего года. Базовые станции, устанавливаемые на территории материкового Китая, будут предоставлены компаниями Huawei, ZTE и Ericsson.

Согласно информации издания Gizchina, заместитель генерального менеджера линии промышленных продуктов 5G в компании ZTE Майкл Вэнь Вэньхао, выступая на проходящей в Гонконге конференции по 5G, заявил, что «Китай, по всей вероятности, 1 октября запустит в коммерческую эксплуатацию на общенациональном уровне сеть 5G». Он указал на то, что получил данную информацию от китайских операторов.

Однако уже сегодня в компании ZTE дали официальный ответ на данную статью. В компании указали на ряд неточностей в распространённой информации. «В ZTE не высказывали своего мнения касательно коммерциализации 5G в Китае». Иными словами, в ZTE технически опровергают слова, приписываемые генеральному менеджеру линии промышленных продуктов 5G компании. Тем не менее, в ZTE сделали акцент на «невыражение мнения», не опровергнув слухи прямо. Таким образом, в публикации может быть доля правды.

Руководитель отдела потребительских технологий в компании ZTE Ли Цяньхао заявил, что в эпоху 5G-совместимых мобильных телефонов ежемесячный трафик, генерируемый одним пользователем, к 2021 году может достигнуть отметки в 200 Гб.

Тем временем, генеральный директор подразделения ZTE по выпуску терминалов Сюй Фенг заявил, что развитие 5G в Китае будет идти быстрее, чем в других регионах мира, и на долю 5G совместимых мобильных телефонов в текущем году будет приходиться 2% всего рынка.

Китайский гигант Huawei, безо всякого сомнения, значительно опережает по уровню внедрения 5G технологий все оставшиеся компании из прочих стран мира, которым остаётся лишь «играть в догонялки». На фоне проблем, созданных компании американским правительством, коммерциализация 5G в Китае может дать новый толчок развитию её бизнеса.

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